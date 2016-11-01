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货币新闻 | 2016年 11月 1日 星期二 22:37 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下降，因海岬型船运费下跌

路透11月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因海岬型船运费下滑。

整体乾散货运价指数 下跌19点或2.22%，报838点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 降91点，或5.93%，报1,443点。海岬型船舶日均获利降580美元，报9,369美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌10点，或1.1%，报895点。日均获利下降85美元，报7,156美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 下跌1点，报721点；灵便型船运价指数 升1点，报436点。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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