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货币新闻 | 2016年 11月 2日 星期三 21:53 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下降，因巴拿马和较小型船舶运费下跌

路透11月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因巴拿马型和较小型船舶运费下跌。

整体乾散货运价指数 下跌4点，报834点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升8点，报1,451点。海岬型船舶日均获利降35美元，报9,334美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌10点，或1.12%，报885点。日均获利下降81美元，报7,075美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 下跌3点，报718点；灵便型船运价指数 降2点，报434点。(完) (编译 刘静；审校 母红)

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