全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升

路透11月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因海岬型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数 升15点，或1.8%，报849点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升93点，或6.41%，报1,544点。海岬型船舶日均获利升559美元，报9,893美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，或0.11%，报886点。日均获利升7美元，报7,082美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。