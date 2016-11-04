全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶需求上升

路透11月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨，因海岬型船舶需求上升。

整体乾散货运价指数 升6点，报855点，本周上涨约2.5%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升49点，或3.17%，报1,593点。海岬型船舶日均获利升248美元，报10,141美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

该指数本周上涨12.42%，为截至9月23日当周以来的最大周度升幅。

波罗的海巴拿马型船运价指数 降1点，或0.11%，报885点。日均获利降4美元，报7,078美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。