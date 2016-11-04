全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶需求上升

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透11月4日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨，因海岬型船舶需求上升。
整体乾散货运价指数 升6点，报855点，本周上涨约2.5%。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 升49点，或3.17%，报1,593点。海岬型船舶日均获利升248美元，报10,141美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
该指数本周上涨12.42%，为截至9月23日当周以来的最大周度升幅。
波罗的海巴拿马型船运价指数 降1点，或0.11%，报885点。日均获利降4美元，报7,078美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 下跌2点，报716点；灵便型船运价指数 下跌1点，报433点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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