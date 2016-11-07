全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较大型船舶运费上升

路透11月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一上涨，因海岬型和巴拿马型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数 升15点，或1.75%，报870点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升43点，或2.7%，为10月20日以来最大涨幅，报1,636点。海岬型船舶日均获利升592美元，报10,733美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，报889点。日均获利增加29美元，报7,107美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。