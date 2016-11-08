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货币新闻 | 2016年 11月 8日 星期二 22:16 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因较大型船舶运费上升

路透11月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，因海岬型和巴拿马型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数 升41点，或4.71%，报911点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升150点，或9.2%，至1,786点，为10月19日以来最高水平。海岬型船舶日均获利升1,426美元，报12,159美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升14点，报903点。日均获利增加118美元，报7,225美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 下跌4点，报708点；灵便型船运价指数 持平于431点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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