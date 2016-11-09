全球航运：波罗的海乾散货运价指数升至逾一年最高

路透11月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三跳升至逾一年最高，受较大型船舶运费上升提振。

整体乾散货运价指数 升43点，或4.72%，报954点，为去年9月来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升168点，或9.41%，至1,954点。海岬型船舶日均获利升1,447美元，报13,606美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

“海岬型船乾散货运输市场再度处于升势，全球运费升至约13,600美元/日，因西澳至中国的航运活动增加，巩固了地区的人气。”航运经纪公司Clarksons Platou在报告中指出。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升24点，或2.66%，报927点。日均获利增加184美元，报7,409美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。