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货币新闻 | 2016年 11月 15日 星期二 22:34 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马和小型船舶运价走高

路透11月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连升第九日，因巴拿马型和较小型船舶运价上涨。

整体乾散货运价指数 升19点，或1.78%，报1,084点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升104点，或9.83%，报1,162点。日均获利增加828美元，报9,272美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 上升6点，至713点；灵便型船运价指数 上升3点，报436点。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌56点，或2.4%，至2,282点。海岬型船舶日均获利降227美元，报16,299美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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