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货币新闻 | 2016年 11月 16日 星期三 22:58 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连升第10日

路透11月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连升第10日，因各船舶类型运价齐涨。

整体乾散货运价指数 升61点，或5.6%，报1,145点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升159点，或7%，至2,441点。海岬型船舶日均获利升1,200美元，报17,499美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升101点，或8.69%，报1,263点。日均获利增加803美元，报10,075美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 上升9点，至722点；灵便型船运价指数 上升7点，报443点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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