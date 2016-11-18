全球航运：波罗的海乾散货运价指数涨至两年高位，但前景仍艰难

路透11月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上升至近两年最高，因对铁矿石和煤炭的需求上涨。

但市场参与人士对反弹幅度表示谨慎，因担心主要进口国家中国的经济体质，以及更普遍的供应压力，新订的货船还未下水使用。

整体乾散货运价指数 升26点，或2.11%，报1,257点，此为2014年11月25日以来最高，当日为1,313点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 升21点，或0.77%，至2,752点。海岬型船舶日均获利降151美元，报19,364美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

分析师称，美国当选总统特朗普的基础设施刺激支出计划能够提振航运需求，但他们警告称，近日的反弹幅度可能没有得到基本面的支撑，可能部分由于基于走势动能的程序交易驱动的。

“供应忧虑犹在，中国经济增长仍不稳，我们认为干散货市场距离更加可持续的反弹仍有一年的时间，”Stifel经纪商Benjamin Nolan称。(完) (编译 刘静；审校 李军)