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货币新闻 | 2016年 11月 21日 星期一 23:20 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船舶运费下降

路透11月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下降，因海岬型船舶运费走低，前一交易日该指数曾触及两年高位。

整体乾散货运价指数 降17点，或1.35%，报1,240点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 挫114点，或4.14%，至2,638点。海岬型船舶日均获利降1,011美元，报18,353美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 微降1点，或0.07%，报1,387点。日均获利跌11美元，报11,063美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 上升26点，至835点；灵便型船运价指数 上升11点，报477点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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