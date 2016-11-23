全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船舶运费下降

路透11月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第三日下跌，因海岬型船运费下降。

整体乾散货运价指数 降8点，或0.65%，报1,224点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌91点，或3.5%，至2,507点。海岬型船舶日均获利降782美元，报17,035美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

“海岬型船市场仍承压，航运活动有限，将全球价格推低至17,000美元附近，”Clarksons Platou分析师在报告中说。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升5点，或0.36%，报1,387点。日均获利升42美元，报11,066美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶人气仍持坚，吨位有限继续支撑价格，目前每周价格趋势都在上升，Clarksons Platou分析师在报告中说。(完) (编译 刘静；审校 李军)