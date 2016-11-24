全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌四日，因海岬型船舶运费重挫

路透11月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第四日下跌，因海岬型船运费下降。

整体乾散货运价指数 降23点，或1.9%，报1,201点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌133点，或5.3%，至2,374点。海岬型船舶日均获利降1,199美元，报15,836美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 降2点，报1,385点。日均获利降13美元，报11,053美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。