全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌五日，因海岬型船舶需求下降

路透11月25日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五续跌，因海岬型船需求下降。

整体乾散货运价指数 连续第五日，下降20点，或1.67%，报1,181点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌111点，或4.68%，至2,263点。海岬型船舶日均获利降954美元，报14,882美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点，或0.29%，报1,389点，为2014年1月以来最高。日均获利升30美元，报11,083美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。