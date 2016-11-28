全球航运：波罗的海乾散货运价指数小升，终结五连跌走势

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透11月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一几乎持平，因巴拿马型船舶需求强劲抵消了海岬型船需求放缓的影响。
整体乾散货运价指数 小升3点，或0.25%，报1,184点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点，或0.13%，至2,260点。海岬型船舶日均获利降46美元，报14,836美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升11点，或0.79%，报1,400点，为2014年1月以来最高。日均获利升90美元，报11,173美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 降4点，至904点；灵便型船运价指数 上升7点，报527点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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