全球航运：波罗的海乾散货运价指数小升，终结五连跌走势

路透11月28日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一几乎持平，因巴拿马型船舶需求强劲抵消了海岬型船需求放缓的影响。

整体乾散货运价指数 小升3点，或0.25%，报1,184点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌3点，或0.13%，至2,260点。海岬型船舶日均获利降46美元，报14,836美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升11点，或0.79%，报1,400点，为2014年1月以来最高。日均获利升90美元，报11,173美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。