全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因各类船舶需求齐升

路透11月29日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二上涨，因各类型船舶需求齐升。

整体乾散货运价指数 升18点，或1.52%，报1,202点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨44点，或1.95%，至2,304点。海岬型船舶日均获利升332美元，报15,168美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升24点，或1.71%，报1,424点，为2014年1月以来最高。日均获利升188美元，报11,361美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。