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货币新闻 | 2016年 12月 1日 星期四 22:11 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数下降，因海岬型船舶需求疲弱

路透12月1日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下跌，因海岬型船舶需求疲弱抵销其他船舶需求上升。

整体乾散货运价指数 降8点，或0.66%，报1,196点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌57点，或2.52%，至2,206点。海岬型船舶日均获利降553美元，报14,259美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升21点，或1.43%，报1,486点。日均获利升165美元，报11,853美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升5点，或0.55%，至917点；灵便型船运价指数 上升4点，或0.74%，报541点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)

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