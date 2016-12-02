全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，因巴拿马和小型船舶需求强劲

路透12月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五小涨，因对巴拿马和较小型船舶的需求强劲，抵消了海岬型船舶运费下降的影响。

整体乾散货运价指数 小涨2点，或0.17%，报1,198点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌13点，或0.59%，至2,193点。海岬型船舶日均获利降198美元，报14,061美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升22点，或1.48%，报1,508点。日均获利升176美元，报12,029美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。