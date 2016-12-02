全球航运：波罗的海乾散货运价指数小涨，因巴拿马和小型船舶需求强劲

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透12月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五小涨，因对巴拿马和较小型船舶的需求强劲，抵消了海岬型船舶运费下降的影响。
整体乾散货运价指数 小涨2点，或0.17%，报1,198点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌13点，或0.59%，至2,193点。海岬型船舶日均获利降198美元，报14,061美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升22点，或1.48%，报1,508点。日均获利升176美元，报12,029美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升4点，至921点；灵便型船运价指数 上升2点，报543点。(完) (编译 母红; 审校 刘静)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
美国大型银行股周五没有令市场失望，美国银行、摩根大通和富国银行均发布好于分析师预估的业绩获利。他们还对2017年的业绩表示乐观，这是他们在特朗普胜选以来对业绩的首次公开表态。
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。