全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船舶运费下降

路透12月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，因海岬型船舶运费下跌抵消了巴拿马和较小型船舶需求强劲带来的影响。

整体乾散货运价指数 微跌2点，或0.17%，报1,196点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌56点，或2.55%，至2,137点。海岬型船舶日均获利降448美元，报13,613美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升33点，或2.19%，报1,541点。日均获利升260美元，报12,289美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。