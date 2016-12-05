全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船舶运费下降

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月5日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一下跌，因海岬型船舶运费下跌抵消了巴拿马和较小型船舶需求强劲带来的影响。
整体乾散货运价指数 微跌2点，或0.17%，报1,196点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌56点，或2.55%，至2,137点。海岬型船舶日均获利降448美元，报13,613美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升33点，或2.19%，报1,541点。日均获利升260美元，报12,289美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升8点，或0.87%，至929点；灵便型船运价指数 上升5点，或0.87%，报548点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
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