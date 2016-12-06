修正-全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船舶运费连跌第五日

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
(因译文有误，第一段应为指数“周二”下跌，而非“周一”)
路透12月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因海岬型船舶运费连跌第五日。
整体乾散货运价指数 下跌10点，或0.84%，报1,186点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌70点，或3.28%，至2,067点。海岬型船舶日均获利降675美元，报12,938美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升22点，或1.43%，报1,563点。日均获利升181美元，报12,470美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升5点，至934点；灵便型船运价指数 上升4点，报552点。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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