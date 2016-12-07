全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因海岬型船舶运费急挫

路透12月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下跌，因海岬型船舶需求疲弱。

整体乾散货运价指数 下跌24点，或2.02%，报1,162点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌132点，或6.39%，为逾六周来最大单日百分比跌幅，至1,935点。该指数过去六个交易日已经下跌了约370点。海岬型船舶日均获利大降1,045美元，报11,893美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，或0.13%，报1,565点。日均获利升8美元，报12,478美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升7点，至941点；灵便型船运价指数 上升5点，报557点。(完)