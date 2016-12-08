全球航运：波罗的海乾散货运价指数创12周最大单日跌幅，因海岬型船运费续挫

路透12月8日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四大跌，创12周最大单日百分比跌幅，因海岬型船舶运费继续下挫。

整体乾散货运价指数 下跌40点，或3.44%，报1,122点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 暴跌211点，或10.9%，至1,724点，为1月15日来最大单日百分比跌幅。海岬型船舶日均获利大降1,539美元，报10,354美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

过去七个交易日，海岬型船运价指数急挫580点，日均获利暴跌超过4,800美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌18点，或1.15%，报1,547点。日均获利降143美元，报12,335美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升16点，至957点；灵便型船运价指数 上升5点，报562点。(完)