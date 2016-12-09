全球航运：波罗的海乾散货运价指数挫至逾三周最低，因较大型货船运费下降

路透12月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶需求持续疲弱和巴拿马型船舶运费下挫。

整体乾散货运价指数 下跌32点，或2.85%，报1,090点，为逾三周以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 连跌第八日，下跌149点，或8.64%，至1,575点，为逾一个月来的最低点。海岬型船舶日均获利大降1,012美元，报9,342美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

本周海岬型船运价指数急挫618点，日均获利暴跌超过4,700美元。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌39点，或2.52%，报1,508点。日均获利降312美元，报12,023美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升9点，或0.94%，至966点；灵便型船运价指数 上升5点，或0.89%,报567点。(完)