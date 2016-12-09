全球航运：波罗的海乾散货运价指数挫至逾三周最低，因较大型货船运费下降

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，因海岬型船舶需求持续疲弱和巴拿马型船舶运费下挫。
整体乾散货运价指数 下跌32点，或2.85%，报1,090点，为逾三周以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 连跌第八日，下跌149点，或8.64%，至1,575点，为逾一个月来的最低点。海岬型船舶日均获利大降1,012美元，报9,342美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
本周海岬型船运价指数急挫618点，日均获利暴跌超过4,700美元。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌39点，或2.52%，报1,508点。日均获利降312美元，报12,023美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升9点，或0.94%，至966点；灵便型船运价指数 上升5点，或0.89%,报567点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
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