全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因较大型货船运费下降

路透12月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第七日下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求仍然疲弱。

整体乾散货运价指数 下跌17点，或1.59%，报1,052点，为11月11日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌60点，或4.1%，至1,404点。海岬型船舶日均获利降387美元，报8,353美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌50点，或3.4%，报1,419点。日均获利降396美元，报11,315美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升4点，至972点；灵便型船运价指数 上升8点，报584点。(完)