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货币新闻 | 2016年 12月 14日 星期三 23:00 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌八日，海岬型船指数创逾八年最大跌幅

路透12月14日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三连续第八日下跌，因海岬型船运价指数创逾八年来最大跌幅。

整体乾散货运价指数 下跌49点，或4.66%，报1,003点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下跌235点，或16.74%，为2008年10月15日以来的最大单日百分比跌幅，至1,169点。海岬型船舶日均获利降1,220美元，报7,133美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌87点，或6.13%，报1,332点。日均获利降687美元，报10,628美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 升3点，至975点；灵便型船运价指数 上升6点，报590点。(完)

(编译 刘静；审校 李军)

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