全球航运：波罗的海乾散货运价指数创逾一个月最低，因大型船舶运费续降

路透12月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四触及逾一个月最低，因海岬型和巴拿马型船舶运价续降。

整体乾散货运价指数 下跌37点，或3.69%，报996点，为11月9日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 连跌第12日，暴跌111点，或9.5%，至1,058点。海岬型船舶日均获利降563美元，报6,570美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌98点，或7.36%，报1,234点。日均获利降784美元，报9,844美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌7点，至968点；灵便型船运价指数 上升6点，报596点。(完)