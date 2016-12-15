全球航运：波罗的海乾散货运价指数创逾一个月最低，因大型船舶运费续降

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月15日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四触及逾一个月最低，因海岬型和巴拿马型船舶运价续降。
整体乾散货运价指数 下跌37点，或3.69%，报996点，为11月9日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 连跌第12日，暴跌111点，或9.5%，至1,058点。海岬型船舶日均获利降563美元，报6,570美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌98点，或7.36%，报1,234点。日均获利降784美元，报9,844美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌7点，至968点；灵便型船运价指数 上升6点，报596点。(完)
(编译 母红;审校 李军)
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