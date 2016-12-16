全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶需求续降

美国股市：纳斯达克指数再创新高，银行股发布强劲业绩为上涨提供理据
路透1月13日 - 美国股市纳斯达克指数升至纪录高位，受Facebook跳升提振；标普500指数也上涨，因美大型银行发布强劲业绩，开启了第四季财报期。
路透12月16日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第10日下跌，因海岬型和巴拿马型船舶需求续降。
整体乾散货运价指数 下跌20点，或2.07%，报946点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下跌10点，或0.95%，至1,048点。海岬型船舶日均获利降159美元，报6,729美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌108点，或8.75%，为2015年1月以来的最大单日百分比跌幅，报1,126点。日均获利降850美元，报8,994美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌8点，至960点；灵便型船运价指数 上升4点，报600点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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