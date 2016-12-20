全球航运：波罗的海乾散货运价指数续挫，巴拿马型及较小型船需求疲弱

路透12月20日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二续挫，因巴拿马型及较小型船需求疲弱，尽管海岬型船运费反弹。

整体乾散货运价指数 下跌13点，或1.4%，报914点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 结束14日连跌，上涨5点，或0.48%，至1,044点。海岬型船舶日均获利增加144美元，报6,873美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌61点，或5.88%，报976点。日均获利降486美元，报7,801美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌12点，至941点；灵便型船运价指数 持平，报605点。(完)