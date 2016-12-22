全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨第二日，因海岬型船舶运费上升

路透12月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第二日上涨，受助于海岬型船舶运费上涨。

整体乾散货运价指数 上涨2点，或0.22%，报928点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升75点，或6.56%，至1,219点。海岬型船舶日均获利增加565美元，报8,605美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌39点，或4.31%，报866点。日均获利降312美元，报6,935美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌12点，至914点；灵便型船运价指数 下跌3点，报601点。(完)