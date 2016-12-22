全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨第二日，因海岬型船舶运费上升

欧洲已公布经济指标--2017/5/25
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
路透12月22日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第二日上涨，受助于海岬型船舶运费上涨。
整体乾散货运价指数 上涨2点，或0.22%，报928点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上升75点，或6.56%，至1,219点。海岬型船舶日均获利增加565美元，报8,605美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌39点，或4.31%，报866点。日均获利降312美元，报6,935美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌12点，至914点；灵便型船运价指数 下跌3点，报601点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
国家 时间 较前月(季)(%) 上月(季)(% 较上年同期(% ) ) 国内生产总值(GDP) 欧元区 第一季 +0.5 p +0.4 +1.7 p 英国 第一季 +0.2 r +0.7 f +2.0 r 德国 第一季 +0.6 f +0.4 f +1.7 f 法国 第一季 +0.3 p +0.5 r -- 意大利 第一季 +0.2 p
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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