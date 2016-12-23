全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨第三日，因海岬型船舶运费上升

路透12月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第三日上涨，受助于海岬型船舶运费上扬。

整体乾散货运价指数 上涨33点，或3.56%，报961点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上升166点，或13.62%，至1,385点。海岬型船舶日均获利增加1,473美元，报10,078美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 连跌第12日，下跌14点，报852点。日均获利降109美元，报6,826美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌11点，至903点；灵便型船运价指数 下跌4点，报597点。(完)