全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨第三日，因海岬型船舶运费上升

欧洲汇市：英镑下滑，因英国第一季经济增长不及欧洲其他国家
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
路透12月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第三日上涨，受助于海岬型船舶运费上扬。
整体乾散货运价指数 上涨33点，或3.56%，报961点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 上升166点，或13.62%，至1,385点。海岬型船舶日均获利增加1,473美元，报10,078美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 连跌第12日，下跌14点，报852点。日均获利降109美元，报6,826美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌11点，至903点；灵便型船运价指数 下跌4点，报597点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
英国第一季国内生产总值(GDP)修正后为较前季增长0.2%，初估值为增长0.3%。报告中的分项数据进一步显示，在英国投票决定脱离欧盟一年后，经济开始陷入困境。
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。