全球航运：波罗的海乾散货运价指数2017年开局走软，因巴拿马型船运费重挫

台湾经济指标预测--5月25日至8月21日
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26亿美元 6/6 0830 消费者物价指 5月 -- +0.12%
路透1月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下滑，受巴拿马型船和较小型船舶运费下挫拖累。
整体乾散货运价指数 跌8点，或0.83%，报953点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海巴拿马型船运价指数 重挫41点或约5%，报811点。日均获利降334美元，报6,492美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
波罗的海海岬型船运价指数 上升153点，或11.05%，至1,538点。海岬型船舶日均获利增加1,199美元，报11,277美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 大跌60点，至843点；灵便型船运价指数 跌38点，报559点。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
以下为台湾近期预定公布的经济数据： * 5月22日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 5/26 1600 经济成长率 4月 -- +2.56% (统计值) (Q1概估) * 6月5日当周 日期 当地时间 经济指标 公布月分 预估值 前值 6/5 1620 外汇存底 5月底 -- 4,384.26亿美元 6/6 0830 消费者物价指 5月 -- +0.12%
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 4月 +9.4% +13.2% 6/7 -- 商品进口(y/y) 4月 +23.5% +19.8% 6/7 -- 外销订单(y/y) 4月 +7.4% +12.3% 6/20 -- 经常帐(亿美元) 第1季 +163.9亿美 194.5亿美 r 8/21 元 元 国际收支(亿美元) 第1季 +24.3亿美元 7.2亿美元
路透5月25日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币5月24日(周三)走势纵览。