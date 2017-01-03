全球航运：波罗的海乾散货运价指数2017年开局走软，因巴拿马型船运费重挫

路透1月3日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下滑，受巴拿马型船和较小型船舶运费下挫拖累。

整体乾散货运价指数 跌8点，或0.83%，报953点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海巴拿马型船运价指数 重挫41点或约5%，报811点。日均获利降334美元，报6,492美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

波罗的海海岬型船运价指数 上升153点，或11.05%，至1,538点。海岬型船舶日均获利增加1,199美元，报11,277美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 大跌60点，至843点；灵便型船运价指数 跌38点，报559点。(完)