全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因海岬型船运费回落

路透1月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五走低，受累于海岬型和较小型船舶运费回落。

整体乾散货运价指数 跌20点，或2.03%，报963点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 重挫101点，或5.74%，至1,658点。海岬型船舶日均获利下滑831美元，报12,345美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 劲升55点或6.57%，报892点。日均获利上涨436美元，报7,128美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌12点，至783点；灵便型船运价指数 跌13点，报508点。(完)