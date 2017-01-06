全球航运：波罗的海乾散货运价指数走低，因海岬型船运费回落

美国股市：标普和纳斯达克指数开盘创记录新高，此前美联储发布会议记录
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透1月6日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五走低，受累于海岬型和较小型船舶运费回落。
整体乾散货运价指数 跌20点，或2.03%，报963点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 重挫101点，或5.74%，至1,658点。海岬型船舶日均获利下滑831美元，报12,345美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 劲升55点或6.57%，报892点。日均获利上涨436美元，报7,128美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌12点，至783点；灵便型船运价指数 跌13点，报508点。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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