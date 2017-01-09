全球航运：波罗的海乾散货运价指数回落，因海岬型和小型船舶运费走低

路透1月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一走低，受累于海岬型和较小型船舶运费回落。

整体乾散货运价指数 跌14点，或1.45%，报949点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 重挫60点，或3.62%，至1,598点。海岬型船舶日均获利下滑549美元，报11,796美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 劲升35点或3.92%，报927点。日均获利上涨272美元，报7,400美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌11点，至772点；灵便型船运价指数 跌10点，报498点。(完)