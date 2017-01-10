全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌三日，海岬型和较小型船舶运费续跌

路透1月10日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第三日下滑，受累于海岬型和较小型船舶运费继续回落。

整体乾散货运价指数 跌23点，或2.42%，报926点，为三周最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 重挫128点，或8.01%，至1,470点。海岬型船舶日均获利下滑1,009美元，报10,787美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 劲升46点或4.96%，报973点。日均获利上涨371美元，报7,771美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌6点，至766点；灵便型船运价指数 跌9点，报489点。(完)