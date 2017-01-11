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货币新闻 | 2017年 1月 11日 星期三 22:06 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌四日，因海岬型船舶运费续跌

路透1月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下滑，受累于海岬型运费连续遭重挫，和较小型船舶需求下降。

整体乾散货运价指数 跌32点，或3.46%，报894点，为连续第四日下挫。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 重挫144点，或9.8%，至1,326点。海岬型船舶日均获利下滑1,319美元，报9,468美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 劲升48点或4.93%，报1,021点。日均获利上涨377美元，报8,148美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌8点，或1.04%，至758点；灵便型船运价指数 跌12点，或2.45%，报477点。(完)

(编译 刘静；审校 利棣儿)
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