全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌四日，因海岬型船舶运费续跌

《全球主要央行动态》--5月18日-5月25日
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透1月11日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三下滑，受累于海岬型运费连续遭重挫，和较小型船舶需求下降。
整体乾散货运价指数 跌32点，或3.46%，报894点，为连续第四日下挫。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 重挫144点，或9.8%，至1,326点。海岬型船舶日均获利下滑1,319美元，报9,468美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 劲升48点或4.93%，报1,021点。日均获利上涨377美元，报8,148美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌8点，或1.04%，至758点；灵便型船运价指数 跌12点，或2.45%，报477点。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
美联储最新政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。在5月2-3日举行的会议上，绝大多数决策者还表示，支持今年开始逐步缩减美联储持有的、规模庞大的公债和抵押贷款支持证券(MBS)。会议记录指出，今年有投票权的九位委员“普遍”认同上述短期利率观点，使华尔街对联储在6月13-14日会议上升息的押注受到一定的质疑。不过，联储官员明确表示，他们的基线预期是经济增长将会再度提速。
路透新加坡5月25日 - 伦敦金属交易所(LME)期铝倾向于再度试探每吨1,940美元的支撑位，若跌破可能会进一步跌至1,933美元。
下一道阻力位将在5,736美元，若攻破则可望升向5,771美元。期铜最终勉力在下降趋势线上方徘徊。然而，除非升破5,736美元，否则走势看来仍不稳，或将重探周三低位5,635美元。