全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第五日，因船舶需求下降

路透1月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四走低，因海岬型船舶运费回落，且较小型船舶需求下降。

整体乾散货运价指数 跌2点，或0.22%，报892点，为连续第五日下挫，但跌幅为五日来最小。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 挫32点，或2.41%，至1,294点。海岬型船舶日均获利下滑56美元，报9,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升17点或1.67%，报1,038点。日均获利上涨135美元，报8,283美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌10点，或1.32%，至748点；灵便型船运价指数 跌11点，或2.31%，报466点。(完)