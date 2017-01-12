全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第五日，因船舶需求下降

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--5月25日
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
路透1月12日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四走低，因海岬型船舶运费回落，且较小型船舶需求下降。
整体乾散货运价指数 跌2点，或0.22%，报892点，为连续第五日下挫，但跌幅为五日来最小。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 挫32点，或2.41%，至1,294点。海岬型船舶日均获利下滑56美元，报9,524美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升17点或1.67%，报1,038点。日均获利上涨135美元，报8,283美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌10点，或1.32%，至748点；灵便型船运价指数 跌11点，或2.31%，报466点。(完)
(编译 母红；审校 刘静)
路透5月25日 - 以下为中国深圳A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:30时,1港元=0.88202人民 币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(港元) A/B股比价 深物业 18.40 8.19 2.55 南玻 8.95 5.27 1.93 深康佳 4.55 2.76 1.87 ST中华 7.97 3.08 2.93 ST中冠
路透5月25日 - 以下为中国上海A+B股周四收市价及比价:(本地时间15:33时,1美元=6.8699人 民币) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价(美元 A/B股比价 ) 仪电电子 7.1 0.656 1.58 市北高新 13.47 1.043 1.88 大众交通 5.3 0.677 1.14 永生投资
路透北京5月25日 - 环球同业银行金融电讯协会(SWIFT)周四称，4月人民币在国际支付中的使用占比下滑至1.6%，排名降至第七，被瑞士法郎超越。