全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，终结五日连跌走势

美国热股：百思买第一季同店销售意外增长，盘初股价急升12.8%
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
路透1月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨，终结五连跌走势 ，因海岬型船舶运费开始回升。
整体乾散货运价指数 升18或2.02%，报910点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 大涨89点，或6.88%，至1,383点。海岬型船舶日均获利增819美元，报10,343美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点或0.39%，报1,042点。日均获利上涨29美元，报8,312美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌9点，至739点；灵便型船运价指数 跌7点，报459点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。
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