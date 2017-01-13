全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，终结五日连跌走势

路透1月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五上涨，终结五连跌走势 ，因海岬型船舶运费开始回升。

整体乾散货运价指数 升18或2.02%，报910点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 大涨89点，或6.88%，至1,383点。海岬型船舶日均获利增819美元，报10,343美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升4点或0.39%，报1,042点。日均获利上涨29美元，报8,312美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌9点，至739点；灵便型船运价指数 跌7点，报459点。(完)