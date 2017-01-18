全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，受海岬型船舶运费走高推动

路透1月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上升，因海岬型船舶运费走高。

整体乾散货运价指数 上升30点，或3.25%，报952点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 劲扬164点，或10.87%，至1,673点。海岬型船舶日均获利上升1,357美元，报12,512美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌21点，或2.06%，报998点。日均获利下跌167美元，报7,967美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌5点或0.68%，至725点；灵便型船运价指数 跌3点或0.67%，报448点。(完)