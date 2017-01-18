全球航运：波罗的海乾散货运价指数上升，受海岬型船舶运费走高推动

金属期市：铜价持稳，昨日因中国评级被调降而下跌
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透1月18日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周三上升，因海岬型船舶运费走高。
整体乾散货运价指数 上升30点，或3.25%，报952点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 劲扬164点，或10.87%，至1,673点。海岬型船舶日均获利上升1,357美元，报12,512美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌21点，或2.06%，报998点。日均获利下跌167美元，报7,967美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌5点或0.68%，至725点；灵便型船运价指数 跌3点或0.67%，报448点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透悉尼5月25日 - 铜价周四持平，昨日下跌，因市场担忧中国经济增长放缓或打击该国需求，因此拖累铜价；中国是世界金属消费大国。
路透纽约5月24日 - 知情消息人士说，Facebook已经签署协议，Vox Media、BuzzFeed、ATTN、Group Nine Media等这些千禧世代爱用的新闻及娱乐内容制作商，将为Facebook即将推出的视频服务来制作节目，内容有长格式和短格式，而且有广告插播。
路透5月25日 - 金价周四持稳，守住上日的多数涨幅，因美国联邦储备理事会(美联储，FED)上次政策会议记录降低了后续加息希望，打压美元下跌。