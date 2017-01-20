全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因各类船舶运费走低

路透1月19日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第二日下跌，因各类船舶运费走低。

整体乾散货运价指数 下跌17点，或1.8%，报925点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑55点，或3.3%，至1,610点。海岬型船舶日均获利下降419美元，报11,915美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌11点，或1.12%，报970点。日均获利下跌87美元，报7,743美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌4点，至718点；灵便型船运价指数 跌5点，报441点。(完)