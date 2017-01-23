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货币新闻 | 2017年 1月 23日 星期一 22:15 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第三日，因各类船舶运费走低

路透1月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连续第三日下跌，因各类船舶运费走低。

整体乾散货运价指数 下跌11点，或1.19%，报914点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑31点，或1.93%，至1,579点。海岬型船舶日均获利下降226美元，报11,689美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点，或0.82%，报962点。日均获利下跌60美元，报7,683美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌4点，至714点；灵便型船运价指数 跌4点，报437点。(完)

(编译 刘静；审校 李军)
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