全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第三日，因各类船舶运费走低

欧元债市：欧元区公债收益率全线下跌，主要央行对撤出宽松政策态度谨慎
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透1月23日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一连续第三日下跌，因各类船舶运费走低。
整体乾散货运价指数 下跌11点，或1.19%，报914点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下滑31点，或1.93%，至1,579点。海岬型船舶日均获利下降226美元，报11,689美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 下跌8点，或0.82%，报962点。日均获利下跌60美元，报7,683美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌4点，至714点；灵便型船运价指数 跌4点，报437点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
美联储周三公布的上次政策会议的记录显示，决策者同意应暂停升息，直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的，尽管多数决策者称升息将很快到来。
路透伦敦5月25日 - 铜价周四触及三周高位，因对印尼Grasberg大型铜矿生产中断时间延长的忧虑激发了空头回补。欧洲和主要消费国中国本周将迎来长周末。
路透约翰内斯堡5月25日 - 南非兰特兑美元周四延续升势，涨至两个月高位，因美元急挫，受累于美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的会议记录，在一定程度上削弱了短期内升息的预期。