全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第四日，因海岬型和小型船舶运费走低

马来西亚期市：棕榈油收涨约1%，受强劲出口数据支撑
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透1月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第四日下跌，因海岬型和较小型船舶运费走低。
整体乾散货运价指数 下跌28点，或3.06%，报886点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下滑113点，或7.16%，至1,466点。海岬型船舶日均获利下降900美元，报10,789美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，或0.21%，报964点。日均获利增加16美元，报7,699美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌6点，至708点；灵便型船运价指数 跌5点，报432点。(完)
(编译 刘静；审校 李军)
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。
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