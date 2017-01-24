全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第四日，因海岬型和小型船舶运费走低

路透1月24日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第四日下跌，因海岬型和较小型船舶运费走低。

整体乾散货运价指数 下跌28点，或3.06%，报886点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑113点，或7.16%，至1,466点。海岬型船舶日均获利下降900美元，报10,789美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升2点，或0.21%，报964点。日均获利增加16美元，报7,699美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌6点，至708点；灵便型船运价指数 跌5点，报432点。(完)