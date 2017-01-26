全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第六日，因各类型船舶运价疲弱

美国热股：惠普第二季业绩好于预期，盘初基本持平
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。
路透1月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第六日下跌，因海岬型和较小型船舶运费走低。
整体乾散货运价指数 下跌22点，或2.55%，报840点，为11月2日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下滑82点，或5.99%，至1,287点，此为两周最低。海岬型船舶日均获利下降692美元，报9,314美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，或0.1%，报973点。日均获利增加10美元，报7,768美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌6点，至696点；灵便型船运价指数 跌4点，报424点。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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路透5月25日 - 美国股市周四开盘标普500和纳斯达克指数创纪录新高，美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三发布的上次会议记录显示，决策者预期经济将重拾动能，他们很快会升息。
路透5月25日 - 美国排名第一的电子产品零售商百思买(Best Buy)周四公布，季度同店销售意外增长，受游戏和移动产品需求支撑。百思买公布季度同店销售增长1.6%，而据研究机构Consensus Metrix，分析师平均预估为下滑1.5%。