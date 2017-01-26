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货币新闻 | 2017年 1月 26日 星期四 22:25 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌第六日，因各类型船舶运价疲弱

路透1月26日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四连续第六日下跌，因海岬型和较小型船舶运费走低。

整体乾散货运价指数 下跌22点，或2.55%，报840点，为11月2日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑82点，或5.99%，至1,287点，此为两周最低。海岬型船舶日均获利下降692美元，报9,314美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升1点，或0.1%，报973点。日均获利增加10美元，报7,768美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌6点，至696点；灵便型船运价指数 跌4点，报424点。(完)

(编译 刘静；审校 利棣儿)
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