全球航运：波罗的海乾散货运价指数续跌，因各类型船舶运价走软

路透1月30日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周一继续下跌，因各类船舶运费齐步走低。

整体乾散货运价指数 下跌11点，或1.33%，报816点，为10月27日以来最低。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑34点，或2.74%，至1,205点。海岬型船舶日均获利下降275美元，报8,712美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌4点，或0.41%，报964点。日均获利降低35美元，报7,699美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌4点，至688点；灵便型船运价指数 跌4点，报415点。(完)