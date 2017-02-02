全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌11日

路透2月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下跌，为连续第11日下挫，因对各类型船舶的需求仍疲弱。

整体乾散货运价指数 下跌16点，或2.04%，报770点，为9月15日以来最低点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑58点，或5.17%，至1,064点。海岬型船舶日均获利下降387美元，报7,931美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌7点，或0.75%，报926点。日均获利降低52美元，报7,404美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌4点，至670点；灵便型船运价指数 跌9点，报386点。(完)