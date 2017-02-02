全球航运：波罗的海乾散货运价指数连跌11日

标题新闻：俄罗斯高级情报与政治官员曾讨论如何通过特朗普身边顾问来影响特朗普--纽约时报
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路透2月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四下跌，为连续第11日下挫，因对各类型船舶的需求仍疲弱。
整体乾散货运价指数 下跌16点，或2.04%，报770点，为9月15日以来最低点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下滑58点，或5.17%，至1,064点。海岬型船舶日均获利下降387美元，报7,931美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌7点，或0.75%，报926点。日均获利降低52美元，报7,404美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌4点，至670点；灵便型船运价指数 跌9点，报386点。(完)
(编译 刘静；审校 利棣儿)
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以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月22日当周 5月25日(四) 0800 意大利工业订单(经季节调整，较前月) 3月 -- +5.3% (未经季节调整，较上年同期) -- +7.8% 工业销售(经季节调整，较前月) 3月 -- +2.0% (经工作日调整，较上年同期) -- +4.6% 0830 英国国内生产总值(GDP)(较前季) 第一季修正值 +0.3% +0.3% (较上年同期)
周三国内A股市场呈现先抑后扬走势，早盘低开之后随即快速走低，最低一度探至3022点，之后雄安板块及次新股超跌反弹带动指数触底回升，最终上证综指收涨3064点。期指三个品种表现各异，IC及IF均小幅上扬，IH主力合约微跌0.03%。基差方面，期货贴水较昨日小幅收窄。截至收盘，IF、IH及IC主力合约分别贴水22.2、16.2及40.3点。