全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，继续受海岬型船舶需求疲弱拖累

美国债市：公债发行日程表
标售日 发行种类 宣布日 结算日 05/25/2017 七年期公债 05/18/2017 05/31/2017 05/30/2017 四周期国库券 05/25/2017 06/01/2017 05/30/2017 13周和26周期国库券 05/25/2017 06/01/2017 06/05/2017 13周和26周期国库券 06/01/2017 06/08/2017
路透2月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，主要受海岬型船舶运费急挫拖累。
整体乾散货运价指数 下跌18点，或2.34%，报752点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数 下滑83点，或7.8%，至981点。海岬型船舶日均获利下降550美元，报7,381美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数 跌4点，或0.43%，报922点。日均获利降低30美元，报7,374美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌3点，至667点；灵便型船运价指数 跌4点，报382点。(完)
(编译 刘静；审校 母红)
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(除特别说明外，均为GMT时间) 1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数 1230 - 农业部公布一周出口销售数据 1230 - 商务部公布4月商品贸易收支初值 1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率 1430 - 能源资料协会(EIA)公布一周美国地下天然气库存 1500 - 财政部宣布每周例行标售四周期、三个月和六个月期国库券。 1700 - 财政部发售七年期公债 2000 - 农业部公布一周全球棉花价格 2000后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据 2030 - 美联储公布一周资产负债表 注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完) (编译 许娜；审校 龚芳)
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