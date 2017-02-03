全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，继续受海岬型船舶需求疲弱拖累

路透2月2日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五下跌，主要受海岬型船舶运费急挫拖累。

整体乾散货运价指数 下跌18点，或2.34%，报752点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 下滑83点，或7.8%，至981点。海岬型船舶日均获利下降550美元，报7,381美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 跌4点，或0.43%，报922点。日均获利降低30美元，报7,374美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数 跌3点，至667点；灵便型船运价指数 跌4点，报382点。(完)