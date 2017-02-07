全球航运：波罗的海乾散货运价指数下滑，因海岬型船舶运价急跌

路透2月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因海岬型船舶运价急挫。

整体乾散货运价指数下跌21点，或2.86%，报714点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数下滑108点，或11.86%，至803点，为去年8月以来最低。海岬型船舶日均获利下降756美元，报6,093美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升9点或0.98%，报931点。日均获利升70美元，报7,449美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。