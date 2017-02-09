全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结15连跌走势

路透2月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因几乎所有船型运费均出现上涨，终结了15日连跌的走势。

整体乾散货运价指数上涨5点，或0.71%，报707点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数升3点，或0.41%，至728点。海岬型船舶日均获利上升87美元，报5,625美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数升6点或0.64%，报940点。日均获利升45美元，报7,525美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。