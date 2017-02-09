全球航运：波罗的海乾散货运价指数终结15连跌走势

标题新闻：菲律宾火山与地震研究所称马尼拉西北面的Zambales发生5.5级地震，料无重大损毁
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路透2月9日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周四上涨，因几乎所有船型运费均出现上涨，终结了15日连跌的走势。
整体乾散货运价指数上涨5点，或0.71%，报707点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数升3点，或0.41%，至728点。海岬型船舶日均获利上升87美元，报5,625美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数升6点或0.64%，报940点。日均获利升45美元，报7,525美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数升3点，至668点；灵便型船运价指数降1点，报377点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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波罗的海海岬型船运价指数跌59点，或3.57%，报1,595点。海岬型船舶日均获利下滑427美元，报11,750美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月25日 - 惠普公布的第二季业绩好于预期，其首席执行官(CEO)称这是一个取得“突破”的季度，因为PC和打印机业务双双自2010年以来首次实现增长。