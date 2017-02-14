全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降

路透2月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因大型船舶运费下降。

整体乾散货运价指数下跌3点，或0.44%，报685点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数下降42点，或6.9%，至567点，为2016年4月以来最低。海岬型船舶日均获利跌178美元，报4,630美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数降5点或0.53%，报939点。日均获利降36美元，报7,527美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。