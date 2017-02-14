全球航运：波罗的海乾散货运价指数下跌，因大型船舶运费下降

中德关系：关于电动车配额问题，中德两国获得良好进展
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透2月13日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二下跌，因大型船舶运费下降。
整体乾散货运价指数下跌3点，或0.44%，报685点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数下降42点，或6.9%，至567点，为2016年4月以来最低。海岬型船舶日均获利跌178美元，报4,630美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数降5点或0.53%，报939点。日均获利降36美元，报7,527美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数升5点，至681点；灵便型船运价指数升3点，报379点。(完) (编译 刘静；审校 利棣儿)
路透北京5月24日 - 德国外交部长加布利尔周三称，就电动车配额一事，中德双方已取得良好进展，他并补充称，仍需要制定更多细节。
路透吉隆坡5月24日 - 马来西亚棕榈油期货周三收跌逾1%，跌至近三周低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)和大连商品交易所豆油跌势。
路透新加坡5月24日 - 亚洲含硫500ppm柴油价差周三涨至近一个月最高位，但每桶价差低于11美元，仍低于上年同期的超过11.50美元的水平。