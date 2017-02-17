全球航运：波罗的海乾散货运价指数连涨第三日，因船舶运费攀升

路透2月17日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周五连续第三日上涨，因海岬型和小型船舶运费上升。

整体乾散货运价指数上升31点，或4.37%，报741点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数上升119点，或19.19%，至739点。海岬型船舶日均获利上升883美元，报6,130美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数降6点或0.65%，报917点。日均获利下降43美元，报7,359美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。