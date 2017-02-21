全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第五日上涨

标题新闻：俄罗斯油长称OPEC和非OPEC产油国将在周四讨论延长减产协议12个月至明年6月的选项
OPEC为石油输出国组织 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选
路透2月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第五日上涨，因海岬型和小型船舶需求增加。
整体乾散货运价指数上升21点，或2.77%，报778点，为近三周来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
波罗的海海岬型船运价指数上升65点，或8.22%，至856点，为两周以来的高点。海岬型船舶日均获利上升512美元，报7,008美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
波罗的海巴拿马型船运价指数下跌3点或0.33%，报906点。日均获利下降19美元，报7,279美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。
较小型船舶中，超灵便型船运价指数升17点，至764点；灵便型船运价指数升6点，报402点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
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路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
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