版本:
中国
货币新闻 | 2017年 2月 21日 星期二 22:23 BJT

全球航运：波罗的海乾散货运价指数连续第五日上涨

路透2月21日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数周二连续第五日上涨，因海岬型和小型船舶需求增加。

整体乾散货运价指数上升21点，或2.77%，报778点，为近三周来最高。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数上升65点，或8.22%，至856点，为两周以来的高点。海岬型船舶日均获利上升512美元，报7,008美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数下跌3点或0.33%，报906点。日均获利下降19美元，报7,279美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。

较小型船舶中，超灵便型船运价指数升17点，至764点；灵便型船运价指数升6点，报402点。(完) (编译 刘静；审校 李军)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐